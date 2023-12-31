التشيك: لن نشارك فى اجتماع مجلس الأمن الدولى بشأن الهجوم الأوكرانى على روسيا

أكد وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكى، أن الممثل الدائم لبلاده فى الأمم المتحدة لن يشارك فى اجتماع مجلس الأمن الدولى الذى طلبته روسيا بشأن القصف الأوكرانى على مدينة بيلجورود.

وقال الوزير التشيكى - فى منشور على منصة "إكس"، تويتر سابقا، أوردته وكالة الأنباء الروسية "تاس": "رفضنا أن يتم استدعاؤنا فى أى مكان من قبل موسكو، فعندما تريد روسيا مناقشة مسألة انسحاب قواتها فى مجلس الأمن، سنكون سعداء بالحضور".

وكان النائب الأول للممثل الروسى الدائم لدى الأمم المتحدة، ديمترى بوليانسكي، قد أعلن فى وقت سابق، أن مجلس الأمن التابع سيجتمع فى تمام الساعة التاسعة مساء السبت متاخرًا بساعة عن الموعد الذى تقدمت روسيا بعقد الاجتماع فيه لبحث القصف الأوكرانى على مدينة بيلجورود.

وأوضح بوليانسكى، فى تصريحات له أن "مسؤولى الأمم المتحدة لم يتمكنوا من تنظيم الاجتماع فى وقت مبكر لأسباب فنية"، داعيًا إلى الانتظار "لرؤية ما إذا كان لدى التشيك ما يكفى من الشجاعة للانضمام إلينا - الإجتماع".

وطالب بوليانسكى بحضور الممثل الدائم للتشيك "لشرح إمدادات بلاده من الأسلحة التى تستخدم لقتل المدنيين".