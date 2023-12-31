الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

"حماس" تعلّق على إقرار الولايات المتحدة بيع ذخائر لإسرائيل

قذائف أمريكية
قذائف أمريكية

علّقت حركة "حماس" على إقرار الإدارة الأمريكية الجمعة موافقتها "بشكل طارئ"، من دون المرور بالكونجرس، على بيع ذخائر لإسرائيل بقيمة 147.5 مليون دولار.

 

واعتبرت حماس في بيان أن "تزويد الإدارة الأمريكية للاحتلال مجددا بقذائف مدفعية مشاركة فعلية في حرب الإبادة التي يشنها ضد الأطفال والمدنيين العزّل في غزة".

 

وأضاف البيان "إن إقرار الإدارة الأمريكية بيع ذخائر مدفعية من العيار الثقيل لكيان الاحتلال في ظل حرب الإبادة التي يشنها جيشه الإرهابي على المدنيين في قطاع غزة تأكيد فعلي على الرعاية الكاملة لهذه الحرب الإجرامية".

 

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد قالت يوم الجمعة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أقرّ صفقة محتملة لبيع بنادق (إم 107) عيار 155 ميلي والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل مقابل 147.5 مليون دولار.

 

وأضاف البنتاجون أن بلينكن حدد أن هناك حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الأسلحة على الفور لإسرائيل، مما يعلق شرط مراجعة الكونجرس للصفقة.

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