الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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البابا تواضروس يتحدث عن تحديات الإرهاب والتعليم والمثلية والحوار مع الأزهر (فيديو)

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

كشف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عن أبرز التحديات التي واجهها منذ توليه الكرسي البابوي في عام 2012، ومنها الهجمات الإرهابية التي استهدفت الكنائس والمسيحيين، وصعوبة بناء الكنائس في بعض المناطق، والتي قال إنها كانت "أكبر تحدي" له.

وقال قداسة البابا، خلال حوار خاص مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة CBC، إنه نجح في تطوير التعليم في الكنيسة بتشكيل لجان متخصصة كل ثلاث سنوات، وأنه يتبنى الفكر السليم تجاه قضية "المثلية الجنسية"، ويعتبرها إما خطيئة تحتاج إلى توبة أو مرض يحتاج إلى علاج، ويقوم بتوجيه الشباب والفتيات في الكنيسة للابتعاد عنها.

وتحدث عن علاقته الطيبة بالإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وقال إنها قائمة على المشاعر الحقيقية والزيارات المتبادلة، وأن "بيت العائلة" هو مؤسسة مشتركة بين الأزهر والكنيسة تسهم في تعزيز استقرار المجتمع والتصدي للفتنة.

وأكد أهمية تقبل الآخر ومحبته والحوار معه، وقال إن الاختلاف هو شكل من أشكال التنوع الذي يجب احترامه والتعايش معه، حتى لو كان مخالفًا للمعتقدات، وأنه لا يجب أن يؤدي إلى العنف أو الكراهية.

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