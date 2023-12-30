الأحد 31 ديسمبر 2023
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شعب بيحب الحياة.. استطلاع الدستور: الاحتفال بسهرة بيتي.. الفخراني بابا نويل.. عتاب لصلاح.. وللمتشددين: سيبونا نفرح

راس السنة
راس السنة

ونحن نحب الفرحة ما استطعنا إليها سبيلًا، لا تنضب ابتسامتنا، ولا نتوقف عن الضحك، حتى وإن تكالبت الدنيا بمصائبها، وأعطتنا وجهها الآخر، فلا سبيل لمواجهتها سوى أن نفرح، فأقسى همومنا يفجر السخرية كما قال شاعرنا الكبير سيد حجاب. ولأننا نحب الفرحة ما استطعنا إليها سبيلًا، فقد كثرت أعيادنا، لا يكاد شهر يمر إلا ونجد مظاهر الاحتفال، عيد الفطر، عيد الأضحى، عيد الميلاد، عيد القيامة، عيد الحب، وأعياد أخرى كثيرة لو لم تكن لاخترعناها. لكن الأجمل أن الجميع يحتفل، والأعياد فى مصر للكل، مسلمين ومسيحيين، تذوب الفوارق ولا يبقى سوى مظاهر الاحتفال. الكريسماس هو أحد أهم سُبلنا للفرحة، ووفقًا لنتائج استطلاع «الدستور» فالجميع يحتفل حتى ولو بسهرة بيتى، رغم أن الكثيرين لا يعلمون ما هو الكريسماس على وجه التحديد، ولا حتى موعده الحقيقى، أو إن شئت الدقة لا يريدون، فالاحتفال هو الأهم.

أخذ المصريون الاحتفال بالكريسماس لمنطقتهم، وتعاملوا معه كعيد مصرى، حتى إنهم تخيلوا شكل بابا نويل المصرى، ورأوه جليًا فى يحيى الفخرانى وماجد الكدوانى، لكنهم وجهوا عتابًا كبيرًا لنجمنا الكبير محمد صلاح: كان يجب أن يراعى ما يحدث فى غزة.

وتبقى أهم نتائج الاستطلاع هى رفض النسبة الأكبر دعوات البعض لعدم الاحتفال بالكريسماس، أو رأس السنة الميلادية، والسبب بسيط.. سيبوا الناس تفرح.. 

فنحن شعب يحب الفرحة..

نحن شعب يحب الحياة.

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