سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك بالإسكندرية

شهد حي الجمرك بالرسكندرية تساقط سقف عقار رقم 11 بحارة حرباية متفرع من شارع سيدي سعيد باللبان، دون إصابات، والعقار خالٍ من السكان.

كان الحى قد تلقى بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار 4 ابن جبير، وتوجهت كل من إدارة المشروعات، ووحدة التدخل السريع بالحي، إلى المكان المذكور، وتبين بالمعاينة سقوط أجزاء من الداخل وواجهة العقار دون إصابات، والعقار مكون من أرضي وثلاثة أدوار علوية، وجزء من الدور الرابع، وخالٍ من السكان.

وبالرجوع لقسم المنشآت، تبين أن العقار صادر له قرار هدم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.