الهيئة الانتخابية الباكستانية ترفض ترشح عمران خان للانتخابات الوطنية 2024

رفضت الهيئة الانتخابية الباكستانية، ترشح رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، للانتخابات الوطنية بعد سجنه بتهمة بيع هدايا الدولة بشكل غير قانوني أثناء وجوده في منصبه.

وقال مسئولون والفريق الإعلامي لحزبه، اليوم السبت، إن الهيئة الانتخابية الباكستانية رفضت ترشيح رئيس الوزراء السابق عمران خان لخوض الانتخابات الوطنية لعام 2024 في دائرتين انتخابيتين.

ويتورط نجم الكريكيت السابق البالغ من العمر 71 عامًا في سلسلة من المعارك السياسية والقانونية منذ الإطاحة به من منصب رئيس الوزراء في أبريل 2022. ولم يُشاهد علنًا منذ أن سُجن لمدة ثلاث سنوات في أغسطس بتهمة البيع بشكل غير قانوني. هدايا الدولة أثناء توليه منصبه من 2018 إلى 2022، وفق الجارديان البريطانية.

وقال فريقه الإعلامي إنه تم استبعاد خان من خوض الانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في الثامن من فبراير المقبل بسبب إدانته بالفساد، لكنه مع ذلك قدم أوراق ترشيحه للانتخابات يوم الجمعة.

وفي قائمة المرشحين المرفوضين من لاهور، قالت لجنة الانتخابات الباكستانية إن ترشيح خان تم رفضه لأنه لم يكن ناخبًا مسجلًا في الدائرة الانتخابية ولأنه "أدانته محكمة القانون وتم استبعاده".

وقال فريقه الإعلامي، إن المفوضية رفضت أيضًا ترشيحه لخوض الانتخابات في مسقط رأسه ميانوالي.

ويقول خان، الذي يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه الزعيم الأكثر شعبية في البلاد، إنه مستهدف من قبل الجيش، الذي يريد إبعاده عن صناديق الاقتراع. ولكن الجيش نفى ذلك.

وفي الأسبوع الماضي، رفضت المحكمة العليا تعليق استبعاد خان من خوض الانتخابات، بالإضافة إلى خان، رفضت لجنة الانتخابات أيضًا أوراق الترشيح المقدمة من كبار أعضاء الحزب الآخرين، بما في ذلك شاه محمود قريشي، نائب رئيس حزب خان، تحريك الإنصاف الباكستاني.

في غضون ذلك، قبلت لجنة الانتخابات ترشيح رئيس الوزراء السابق نواز شريف من دائرتين انتخابيتين لانتخابات 2024، بعد أسابيع من إلغاء المحكمة إدانتين بالفساد، لكن شريف لا يزال بحاجة إلى منعه من شغل أي منصب عام مدى الحياة حتى يتمكن من التأهل للترشح، لذلك لم يتضح على الفور كيف تم قبول ترشيحه، ومن المقرر عقد جلسة استماع بشأن هذا الحظر في يناير.