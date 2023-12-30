الأحد 31 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

تصدرت التريند.. سر اعتذار الفنانة داليا شوقي عن الجزء الثاني لـ"بينا ميعاد"

الفنانة داليا شوقي
الفنانة داليا شوقي

تصدرت الفنانة الشابة داليا شوقي، محركات البحث الإلكتروني، وأصبحت نصب أعين الكثيرون من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بسبب اعتذارها المفاجئ عن الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" بطولة الفنانة شيرين رضا، والفنان صبري فواز، وعدد كبير من نجوم الفن، من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

سر اعتذار الفنانة الشابة داليا شوقي عن “وبينا ميعاد2”

وتساءل روّاد السوشيال ميديا وجمهور الجزء الأول لـ مسلسل "وبينا ميعاد"، عن سر اعتذار الفنانة الشابة داليا شوقي عن دورها الذي حجزت  به مكانة كبيرة في قلوب المشاهدين، والتي ازاحت الستار عنه من خلال منشور لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".

وأعلنت  الفنانة داليا شوقي عدم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل وبينا ميعاد، والتي أكدت أنه بسبب حدوث تغيرات جذرية في الشخصية وأشياء أخرى رفضت ذكرها، متابعًة: "كان سر كبير وتقيل بس أعتقد دلوقتي كلكوا عرفتوه، بالنسبة لي هند حكايتها خلصت في أول جزء من وبينا ميعاد، مقدرتش أكمل لتغيرات جذرية من وجهة نظري عن الشخصية وفي أشياء تانية كتير".

العرض قريبا.. طرح البرومو الرسمي للجزء الثاني من "وبينا ميعاد"

صبري فواز وشيرين رضا يواصلان تصوير "وبينا ميعاد 2"

إيهاب فهمى أحدث المنضمين لأسرة "وبينا ميعاد 2"

أبطال الجزء الثاني من مسلسل "بينا ميعاد"

مسلسل "وبينا معاد" من بطولة شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبي، محمد سليمان، نادية رشاد، أميرة الديب، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداوني، الطفل محمد العزازي، الطفلة كنزي رماح، تسنيم هانى، يوسف ابراهيم وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل وبينا ميعاد 2 

جدير بالذكر أن شبكة قنوات dmc، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البرومو الرسمي للجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد" بطولة الفنانة شيرين رضا والفنان صبري فواز، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة ضمن مسلسلات الموسم الشتوي 2023. 

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