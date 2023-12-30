السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تُدين الغارات الجوية على مدن أوكرانيا

الغارات الجوية على
الغارات الجوية على أوكرانيا

أدان الرئيس الحالي لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثماني، والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا هيلجا ماريا شميد، الغارات الجوية التي طالت مدنًا في جميع أنحاء أوكرانيا وخلفت ما لا يقل عن 18 قتيلًا وأكثر من 130 جريحًا.

 

وذكر بيان لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أمس الجمعة، "أنه مرة أخرى، يتحمل الناس العبء الأكبر في الحرب ضد أوكرانيا"، لافتًا إلى أنه في منتصف فترة العطلة، اضطر المدنيون في جميع أنحاء البلاد إلى الاحتماء، بينما تعرضت مدنهم للهجوم وبقيت عشرات العائلات في حداد تحت الأنقاض.

 

ودعا بيان المنظمة الأوروبية بشكل عاجل لوقف هذا العنف الأحمق والمعاناة المأساوية التي يتم إلحاقها بالشعب الأوكراني.

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