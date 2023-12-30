السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الخارجية الروسية: واشنطن ستواجه مشكلات داخلية بغض النظر عن نتائج الانتخابات المقبلة

ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن واشنطن ستواجه العديد من المشكلات الداخلية بغض النظر عن نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقالت زاخاروفا - فى تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن النظام الأمريكى بأكمله، ليس فقط السياسى الداخلي، ولكن أيضًا الاقتصادي، وكذلك السياسى الخارجى والدولي، يعانى من أزمة عميقة".


يُشار إلى أنه من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة فى نوفمبر 2024. وفى 25 أبريل الماضي، صرح الرئيس الأمريكى جو بايدن بأنه سيسعى لإعادة انتخابه. 

كما أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى نوفمبر 2022 ترشحه للانتخابات الرئاسية.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف قد صرح سابق بأن الحملة الانتخابية الرئاسية فى الولايات المتحدة تشهد بالفعل قدرًا كبيرًا من التوتر والحدة، ولن تمر دون مفاجآت، مضيفا "دعونا ننتظر الانتخابات الأمريكية. لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه، وليس من الواضح كيف ستسير الحملة الرئاسية، فإنها تظهر بالفعل توترًا حادًا وشديدًا. ومن الواضح أنها لن تمر دون مفاجآت". 

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