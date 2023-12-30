السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الكرملين: الرئيس بوتين يحظى بدعم قوى داخل المجتمع الروسى بفئاته العمرية

بوتين
بوتين

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يتمتع بدعم واسع النطاق يشمل فئات عمرية متنوعة داخل المجتمع الروسي، بما في ذلك الدعم القوي بين العديد من الشباب.


وقال بيسكوف - في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن الرئيس بوتين يحظى بدعم فئات عمرية متنوعة تمامًا وهي حقيقة لا يمكن إنكارها. في الواقع، هناك عدد كبير من الأطفال والشباب يدعمون الرئيس؛ وهم من أنصاره النشطين".

 

وعندما طلب أحد الصحفيين، من المتحدث، التعليق على معلومات تفيد بأن الأطفال أعربوا عن رغبتهم في تقديم توقيعات لدعم ترشيح بوتين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، قال: "بالطبع هذا أمر مشجع؛ فهو يؤكد مرة أخرى أن المجتمع الروسي بلغ أعلى مستوى من الوحدة".

 

وبدأت عملية جمع التوقيعات لدعم ترشيح بوتين لإعادة انتخابه لولاية خامسة كرئيس في 23 ديسمبر الجاري، وبموجب قانون الانتخابات الروسي، يجب على المرشح الذي يرشح نفسه جمع 300 ألف توقيع ليتم تسجيله رسميًا ووضعه على بطاقة الاقتراع، والموعد النهائي لتقديم التوقيعات إلى لجنة الانتخابات المركزية الروسية هو 31 يناير 2024، ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في 17 مارس 2024، على أن يتم التصويت على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 15 إلى 17 مارس.

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