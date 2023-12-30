السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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هنيدى عن علاء ولى الدين: من الصداقات التى لا تعوض "وفاته كانت صعبة" (فيديو)

محمد هنيدي
محمد هنيدي

كشف النجم محمد هنيدي، جزء من صداقته مع الراحل علاء ولي الدين، والذي وصفه بـ"الحاضر بروحه الغائب بجسده"، بشكل مؤثر.

 

قال هنيدي، خلال استضافته ببرنامج "sold out" للإعلامي محمود سعد، والمذاع على فضائية "سي بي سي"، أن الراحل علاء ولي الدين من الصداقات التي لا تعوض، مشيرًا إلى أن الصداقة استمرت أكثر من 20 عام.

 

وأضاف، أن خبر وفاة الراحل علاء ولي الدين، كان بمثابة الصدمة له، مؤكدًا أنه أستمر لثلاثة أشهر يعاني من الصدمة ولا يبكي قائلًا:"خبطة علاء كانت صعبة.. وربنا لطف".

 

وأشار النجم محمد هنيدي، أنه تعرف على الراحل علاء ولي الدين خلال دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، ومن هذه اللحظة بدأت الصداقة بين الثنائي.

 

وذكر هنيدي، أن الراحل من الشخصيات الطيبة والنقية، مضيفًا أنه لا يوجد أحد في معزة علاء، وأن شقيقه معتز ولي الدين يعوض جزء من غيابه.

محمد هنيدي علاء ولي الدين محمود سعد Sold Out المعهد العالى للفنون المسرحية سي بي سي

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