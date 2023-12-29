"المواطن أولًا".. تقرير يستعرض جهود دعم برامج الحماية الاجتماعية خلال 10 سنوات

على مدار عشر سنوات، قدمت الدولة العديد من أشكال الدعم والتمكين للفئات الأكثر احتياجًا، عن طريق وضع أسس منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتوفير شبكة أمان اجتماعي، في ظل التحديات والأزمات العالمية المتتالية وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية.

فقررت توحيد جهود الجمعيات الأهلية تحت مظلة واحدة، لتسهيل تنفيذ الأولويات الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين خاصة في المجتمعات الريفية والمناطق الأكثر احتياجًا، علاوة على دعم استقرار الأسر ماديًا واجتماعيًا من خلال البرامج والمبادرات التي تتشابك بقوة مع المشكلات لتقديم حلول فعالة ومستدامة.

جهود الدولة في لدعم برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا

وخصصت فضائية "إكسترا نيوز" فقرة للحديث عن جهود الدولة المتواصلة وتحركاتها الثابتة منذ عشر سنوات لدعم برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا، والتي تحظى بشعبية وأهمية كبيرة وتتم وفق استراتيجية الدولة منذ 2014.

عضو مجلس الشيوخ: الدولة تحركات خلال العشر سنوات الماضية لدعم المواطنين

أكد عماد الدين حسين الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة خلال العشر سنوات الأخيرة، بذلت جهدا كبيرا ونجحت في توفير مظلة الحماية الاجتماعية لعدد كبير من المواطنين الأكثر احتياجا من خلال برامج الحماية الاجتماعية.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن أحد أهم مشروعات الحماية الاجتماعية هو مشروع حياة كريمة، وإذا طبق بنفس الطريقة التي تحدث بها الرئيس السيسي سيكون له أثر كبير في العدالة الاجتماعية من بناء المستشفيات والطرق والمباني الخدمية والرياضية وغيرها، مشيرًا إلي أن الدولة عازمة وحريصة على زيادة برامج الدعم والحماية الاجتماعية لدعم المواطنين الأكثر احتياجا.



خبير اقتصادي: الدولة تنحاز دائما في الأزمات للمواطن المصري

أوضح الدكتور محمد البهواشي الخبير الاقتصادي، أنه خلال السنوات القليلة الماضية كان هناك اتجاه من الدولة باستراتيجية كاملة لزيادة مخصصات برامج الدعم والحماية الاجتماعية حتى تصل لمستحقيها، لافتًا أن تم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات للحماية الاجتماعية، ومنها برنامج تكافل وكرامة والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجا ومنها مبادرة فرصة.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الدولة تنحاز دائما في الأزمات للمواطن المصري حتى لا يشعر بالآثار السلبية الناتجة عن الأزمات العالمية التي شهدها العالم خلال السنوات الماضية.



أستاذ استثمار: الدولة حرصت على زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية لـ 530 مليار جنيه

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن برامج الحماية الاجتماعية تهدف للمحافظة على الحياة الكريمة للمواطن والمحافظة على مستوى معيشته، ومواجهة الأخطار نتيجة للأزمات العالمية، مؤكدًا أنها حظت على أهمية كبيرة وتتم وفق استراتيجية منذ 2014.

وأضاف أستاذ الاستثمار، الدولة حرصت على زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية خلال موازنة عام 2023 لتصل إلى 530 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الدولة خلال 7 سنوات ماضية وهى تهتم بتشجيع الاستثمار، حيث تم إنشاء بنية تحتية تكلفت أكثر من 8 تريليون جنيه، وتشريعات وقوانين ميسرة، وأيضا إعطاء حوافز ملموسة للمستثمر، والعمل على الصناعات المحلية لتحل الواردات، ودعم الصادرات المصرية لتقدم الاقتصاد المصري.