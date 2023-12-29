الجمعة 29 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسام موافي يكشف أسباب زرقة اليدين وعلاقة ذلك بالشتاء (فيديو)

الدكتور حسام موافي
الدكتور حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن زرقة اليدين قد تكون بسبب نقص الدم من القلب بالأكسجين، ويمكن القول أن اليدين واللسان والشفتين والرجلين هما الأكثر تعرضًا لهذا النوع من الزرقة.

زرقان اليدين 

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج “ربي زدني علما، المذاع عبر فضائية ”صدى البلد"، أن زرقان اليدين والقدمين قد يكون سببه الأساسي سريان الدم ببطء لهما، لافتا إلى أن تأثير الجو البارد على الشرايين يؤدي إلى قلة ضخ الدم في الجسم ويحدث الزرقان.

التهاب الشرايين

وتابع:"التهاب الشرايين مرض مناعي يصيب الشرايين صغيرة أو متوسطة الحجم؛ نتيجة توجيه جهاز المناعة في الجسم بعض الأجسام المضادة لخلايا الشرايين".

 

حسام موافي برنامج ربي زدني علما صدى البلد زرقان اليدين الدكتور حسام موافي

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