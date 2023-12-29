رسميا.. إلغاء السوبر التركى فى السعودية بين جالطه سراى وفنربخشة

أُلغيت مباراة جالطه سراي وفنربخشة التي أقيمت في كأس السوبر التركي والتي كان مقررًا إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، قبل أقل من ساعة عن انطلاق المباراة عن عدم وصول لاعبي الفريقين ووجود مناقشات بين المسئولين في البلدين حول موقف إقامة المباراة.

وذكرت قناة "TRT Sport" التركية أن لاعبي فريق جالاتاسراي تم إخطارهم من قِبل النادي بأن المباراة لن تقام.

والتقطت عدسات الصحف السعودية مسؤولي معدات نادي جالطه سراي التركي وهم يغادرون الملعب الذي كان من المنتظر أن يستضيف المباراة.

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