السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. إلغاء السوبر التركى فى السعودية بين جالطه سراى وفنربخشة

جالطه سراي وفنربخشة
جالطه سراي وفنربخشة

أُلغيت مباراة جالطه سراي وفنربخشة التي أقيمت في كأس السوبر التركي والتي كان مقررًا إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وكشفت صحيفة "الرياضية" السعودية، قبل أقل من ساعة عن انطلاق المباراة عن عدم وصول لاعبي الفريقين ووجود مناقشات بين المسئولين في البلدين حول موقف إقامة المباراة.

وذكرت قناة "TRT Sport" التركية أن لاعبي فريق جالاتاسراي تم إخطارهم من قِبل النادي بأن المباراة لن تقام.

والتقطت عدسات الصحف السعودية مسؤولي معدات نادي جالطه سراي التركي وهم يغادرون الملعب الذي كان من المنتظر أن يستضيف المباراة.

 

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مباراة السوبر التركي جالطه سراي وفنربخشة فريق جالطه سراي فريق فنربخشة المملكة العربية ​السعودية​

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