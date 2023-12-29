السبت 30 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الهلال الأحمر الفلسطينى: نتعاون مع مصر لإنشاء أول مخيم منظم للنازحين فى خان يونس

الهلال الأحمر الفلسطيني
الهلال الأحمر الفلسطيني

قالت نبال فرسخ مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني، إن هناك تعاونا مع الهلال الأحمر المصري في إنشاء أول مخيم منظم للنازحين في خان يونس.

وأضافت فرسخ في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية": "بدأنا في المرحلة الأولى بإقامة 300 خيمة ستضم العائلات والطواقم الطبية والإسعافية والإغاثية".

وتابعت: "نستهدف إنشاء 1000 خيمة بقطاع غزة بقدرة استيعابية بنحو 6 آلاف شخص" مشيرة إلى أن الـ300 خيمة في قطاع غزة تسع نحو 1500 شخص من الطواقم والنازحين والعائلات.

كما أشارت مسئولة الإعلام بالهلال الأحمر الفلسطيني إلى أن المخيم سيخدم النازحين من جميع المناطق في قطاع غزة.

مخيم خان يونس مخيم إغاثي مصر الهلال الأحمر الفلسطيني الهلال الأحمر المصري القاهرة الإخبارية

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