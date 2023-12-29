حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، عدد 4 سفن، بينما غادر عدد 5 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 38 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23046 طنًا تشمل: 1537 طن أسمنت معبأ، و2000 طن مولاس، و11143 طن يوريا، و790 طن ملح معبأ، و7576 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37914 طنًا تشمل: 13952 طن قمح، و3000 طن كسب صويا، و1350 طن خردة، و2350 طن زيت طعام، و1307 أطنان خشب زان، و8210 أطنان ذرة، و2348 طن حديد، و1730 طن فول صويا، و3000 طن فول، و2001 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 667 طنًا.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 124 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3274 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 131510 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 278165 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2658 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5170 شاحنة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 129127 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 281213 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3930 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4994 شاحنة، بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 124 حاوية مكافئة، حيث تابع رئيس هيئة ميناء دمياط حركة السفن.