الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

نتنياهو يبلغ أهالى الأسرى الإسرائيليين: نجرى مفاوضات لتأمين الإفراج عنهم

نتنياهو
نتنياهو

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، مع ممثلين لأهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد مُشاركة آلاف الإسرائيليين في احتجاج أمام "الكنيست" للمطالبة بتأمين الإفراج عن الأسرى من قبضة المقاومة.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى نتيناهو قوله لممثلي أهالي الأسرى: "نجري مفاوضات من أجل تأمين الإفراج عن جميع الأسرى.. لا يمكنني توضيح التفاصيل.. ولكننا نعمل من أجل الإفراج عن كل الإسرائيليين.. وهذا هو هدفنا". 

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