نتنياهو يبلغ أهالى الأسرى الإسرائيليين: نجرى مفاوضات لتأمين الإفراج عنهم

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، مع ممثلين لأهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وذلك بعد مُشاركة آلاف الإسرائيليين في احتجاج أمام "الكنيست" للمطالبة بتأمين الإفراج عن الأسرى من قبضة المقاومة.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية إلى نتيناهو قوله لممثلي أهالي الأسرى: "نجري مفاوضات من أجل تأمين الإفراج عن جميع الأسرى.. لا يمكنني توضيح التفاصيل.. ولكننا نعمل من أجل الإفراج عن كل الإسرائيليين.. وهذا هو هدفنا".