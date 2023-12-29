عاجل.. إعصار "جيريت" يضرب أنحاء بريطانيا وينشر الخوف

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم، أمس الخميس، بعد سقوط سيارتهم في نهر بشمال إنجلترا الذي ضربته العاصفة جيريت على غرار معظم أنحاء المملكة المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة المحلية.

وتوجهت خدمات الطوارئ إلى نهر إيسك قرب بلدة جلايسديل قبيل منتصف النهار، بعد ورود أنباء عن سقوط سيارة في النهر.

وقالت شرطة شمال يوركشاير "انتشلت خدمة الإطفاء السيارة من النهر بعيد الساعة الثالثة بعد الظهر، وتوفي الرجال الثلاثة الذين كانوا بداخلها".

وتابعت أن رجلًا آخرًا حاول مساعدتهم تم انتشاله دون أن يصاب بأذى، مضيفة أن الظروف الجوية "تجعل القيادة محفوفة بالمخاطر".

وتعرضت عدة مناطق في المملكة المتحدة، وخاصة اسكتلندا وشمال إنجلترا، منذ الأربعاء لأضرار بالغة بسبب العاصفة جيريت التي جلبت أمطارًا غزيرة وثلوجًا، وتم تسجيل رياح تصل سرعتها إلى 136 كيلومترًا في الساعة في أبردينشاير في اسكتلندا.

من جهته، قال مكتب الأرصاد الجوية في المملكة المتحدة، إن عاصفة رعدية شديدة تسببت في أضرار في منطقة مانشستر الكبرى مساء الأربعاء، مع وجود سمات تشير إلى "احتمال حدوث إعصار".

وانقطعت الكهرباء عن آلاف المنازل في اسكتلندا بعد ظهر أمس الخميس، في حين تعطلت حركة القطارات والطائرات.

كما شهدت خدمات العبارات بين دوفر وفرنسا تأخيرات الأربعاء بسبب الرياح القوية في القناة.