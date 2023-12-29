الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس بيلاروسيا يؤكد دعم بلاده لأطفال فلسطين وأوكرانيا

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أمس الخميس، دعم بلاده الكامل لجميع الأطفال الذين فقدوا السلام في وطنهم مثل فلسطين وأوكرانيا.


وقال لوكاشينكو، خلال حضوره الحدث الخيري للأطفال احتفالا بليلة رأس السنة الجديدة، وفقا لوكالة الأنباء البيلاروسية (بيلتا نيوز)، إن "كل طفل في بيلاروسيا مهم، وبيلاروسيا كانت وستظل منفتحة لجميع أولئك الذين فقدوا وطنهم والسلام في بلدانهم، لقد قدمنا دائمًا المساعدة لهؤلاء الأطفال وسنواصل القيام بذلك، أعني الأطفال الذين تحاول الحرب أن تسرق طفولتهم".

وتابع: "نرى أطفال من روسيا وأوكرانيا وفلسطين ولاتفيا وغيرها الكثير، بالنيابة عنا، أود أن أرحب بكم جميعًا في هذه القاعة، سنكون دائمًا بجانبكم".

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