الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدفاع المدنى اللبنانى: إنقاذ 40 شخصًا كانوا عالقين داخل مقصورات التلفريك خلال 7 ساعات

الدفاع المدني اللبناني
الدفاع المدني اللبناني

أعلنت مديرية الدفاع المدني اللبنانية عن إنقاذ 40 شخصًا كانوا عالقين داخل مقصورات التلفريك بمدينة جونية بمحافظة جبل لبنان، وذلك بعد سبع ساعات من العمل المتواصل، وذلك بالتعاون مع فوج المجوقل بالجيش اللبناني.

وأوضحت المديرية، أن غرفة العمليات تلقت ظهر اليوم بلاغًا يفيد بعطل في التلفريك أدى إلى اصطدام مقصورتين فارغتين ببعضهما وتعطل حركة المقصورات الأخرى التي تضم بداخلها عددًا من الركاب من مختلف الأعمار بينهم العديد من الأطفال وسيدة حامل.

وأشارت المديرية إلى أنها استقدمت السلم الآلي من مقر العمليات المركزية، وباشرت عمليات الإنقاذ على الفور وانتهت عند الساعة السابعة مساء اليوم، موضحة أن عمليات الإنقاذ واجهت العديد من المعوقات أبرزها صعوبة العمل في المنطقة الوعرة، إذ يسير التلفريك لمسافة 1570 مترًا من مدينة جونيه الساحلية إلى منطقة حريصا الجبلية وسط غابات من الأشجار المعمرة.

وأشارت إلى أنه تمت الاستعانة بعدد 2 (ونش) خاص للوصول إلى المقصورات العالقة في مكان مرتفع وذلك عقب اتصال رئيس اتحاد بلديات جونية الذي استفسر عن إمكانيات الدفاع المدني بهذا الشأن، كما تم استقدام عناصر فرق الإنقاذ الجبلي لدى الدفاع المدني وعملوا على إنقاذ الركاب العالقين داخل مقصورات التلفريك.

 

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