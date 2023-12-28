الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فورميسينيو مدرب مودرن فيوتشر: قدمنا مباراة كبيرة أمام الأفضل في إفريقيا

فورميسينيو مدرب فيوتشر
فورميسينيو مدرب فيوتشر

أشاد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر بأداء فريقه اليوم أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

وقال ريكاردو فورموسينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “كانت مباراة نهائية اتسمت بالمنافسة والتوتر”.

وتابع: “لم يكن لدي أي ملاحظات على طاقم التحكيم”.

وأكد: “لا يوجد لاعب بعينه يتحمل الخسارة، نلعب كفريق جماعي، الخسارة والفوز علينا جميعًا”.

وأشار: “الأهلي نادي كبير ليس في مصر فقط بل في قارة إفريقيا، لم تكن الاستراتيجية قائمة على تحقيق التعادل خلال الوقت الأصلي، كنا نلعب لتحقيق الفوز، كلا الفريقين كانوا مجهدين، من رأيي أن فريقي كان يستحق الفوز”.

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