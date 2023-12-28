صانعة مجسمات مراسلى غزة: «أبطال على خط النار»

منذ عملية «طوفان الأقصى» فى السابع من أكتوبر الماضى، وما تلاها من عدوان غاشم على الشعب الفلسطينى الأعزل من جانب الاحتلال الإسرائيلى، برزت بطولات عدد من المراسلين الفلسطينيين، الذين نقلوا ما يحدث من مجازر وانتهاكات إلى العالم أجمع، ما استدعى تخليد أسمائهم فى عقول وقلوب أبناء الأمة العربية، الأطفال قبل الكبار.

هذا ما حرصت على تنفيذه إسراء أنور، خريجة كلية التربية الفنية، من خلال تصميم «مُجسمات» لهؤلاء المراسلين، قالت عنها لـ«الدستور»: «أسعى من وراء هذه التصميمات إلى إلقاء الضوء على المراسلين الفلسطينيين، الأبطال على خط النار، الذين لعبوا دورًا كبيرًا فى الحرب الأخيرة، وأظهروا صمودًا وثباتًا وتضحية غير مسبوقة، من أجل نقل الصورة الحقيقية للعالم بمنتهى الدقة».

وأضافت «إسراء»: «أبطال كثيرون كان لا بد من الإشادة بهم وتخليد أسمائهم، خاصة لدى الأطفال، كى يتعرفوا على بطولاتهم ونضالهم فى سبيل الحق، ومن بينهم معتز عزايزة ووائل الدحدوح وصالح الجعفراوى وبلستيا العقاد»، وأشارت إلى أن المجسمات التى نفذتها مُصممة على ورق بأكثر من فكرة، لتكون أشبه بقصة تسرد من خلالها حكايات النصر، لافتة إلى أن المجسمات والتصميمات استغرقت منها قرابة أسبوع.