اليوم.. الكنيسة المارونية تحتفل بذكرى عودة العائلة المقدّسة من مصر

تحتفل الكنيسة المارونية بذكرى عودة العائلة المقدّسة من مصر، وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية: إنّ مباشرة بعد ولادة الرّب يسوع، انتقل العنف المجانيّ الذي هدّد حياته ليطال عائلات أخرى، مسبّبًا موت الأطفال القدّيسين الأبرياء. من خلال التذكير بهذه المحنة المريعة التي عاشها ابن الله والأطفال من العمر نفسه، تجد الكنيسة نفسها مدعوّة إلى الصلاة على نيّة جميع العائلات المهدّدة من الداخل أو من الخارج... إنّ عائلة الناصرة المقدّسة هي بمثابة تحدٍّ دائم لنا وهي تجبرُنا على التعمّق في سرّ "الكنيسة البيتيّة" وفي كلّ عائلة بشريّة. إنّها بمثابة حافز لنا يحثّنا على الصلاة من أجل العائلات ومع العائلات، وعلى المشاركة في كلّ ما يبعث الفرح والأمل، لكن الهموم والقلق أيضًا.

العظة الاحتفالية

في الواقع، إنّ الخبرة العائليّة مدعوّة لتصبح تقدمة يوميّة، كعطيّة مقدّسة وذبيحة ممتعة بنظر الربّ. كما أنّ إنجيل تقدمة الرّب يسوع إلى الهيكل يخبرنا بذلك أيضًا حيث أنّ الرّب يسوع، "النُور الّذي يَتَجَلَّى لِلأمم والآيَة المُعَرَّضة لِلرَّفْض" يرغب في استقبال هذه التقدمة من كلّ عائلة، كما يستقبل الخبز والخمر في الإفخارستيّا. كما يودّ توحيد الخبز والخمر المخصّصَين للتحوّل إلى جسده ودمه مع كلّ الآمال والأفراح الإنسانيّة، وأيضًا مع كلّ العذابات المحتّمة والهموم الخاصّة بحياة كلّ عائلة، من خلال حملهم في سرّ جسده ودمه. إنّ الرّب يسوع يقدّم لاحقًا جسده ودمه في المناولة كمصدر للطاقة الروحيّة، لا لكلّ فرد على حدا فقط، لكن أيضًا لكلّ عائلة.

فلتُساعدْنا عائلة الناصرة المقدّسة على فهم أعمق لدعوة كلّ عائلة تجد في يسوع المسيح مصدرًا لكرامتها ولقداستها.

من جهة اخرى، استقبل نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، سيادة اللواء أركان حرب، شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، وذلك للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، بمقر المطرانية.

حضر اللقاء بعض كهنة الإيبارشية، والأخوات الراهبات، حيث عبر نيافة المطران عن سعادته البالغة، بهذه الزيارة، مؤكدًا أن هذه العيد، يعتبر عيدًا للمحبة، والإصغاء، كما أشار الأنبا بولا إلى أن الميلاد هو سلام، وبتلك الزيارات، يزداد السلام.

كما ترأس سيادة المطران جول زريعي، رئيس أساقفة دمياط الفخري، والنائب البطريركي العام بالقدس للروم الملكيين الكاثوليك سابقًا، قداس عيد الميلاد المجيد، وذلك بكنيسة العذراء الطاهرة، بمصر الجديدة.

شارك في الأب نبيل أشعياء، راعي الكنيسة، والأب رامز قلليني، حيث ألقى سيادة المطران عظة الاحتفال حول "عيد الميلاد المجيد".

حضر لتقديم التهنئة بالعيد وفد من الحزب المصري الديمقراطي.