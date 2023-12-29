الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى البار مركلّوس رئيس دير الذين لا ينامون

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى البار مركلّوس رئيس دير الذين لا ينامون، وهو من مواليد اباميّا قرب حماه في سورية. انتقل إلى الحياة الأبديّة حول سنة 470. وكان راهباً ثم رئيساً لأحد أديار القسطنطينيّة اشتهر بكون الصلاة فيه لا تنام أي لا تنقطع أبدًا، اذ كان الرهبان فيه يتوالون على الصلاة أفواجًا طول النهار والليل.

بالإضافة إلى تذكار القدّيسين الأطفال الذين قتلهم هيرودس في بيت لحم، ويقول الانجيل عنهم انه لما رأى هيرودس أن المجوس قد سخروا منه، سخط جداً، وانفذ فقتل جميع الصبيان الذين في بيت لحم، وفي ضواحيها كلها، من إبن سنتين فما دون على حسب الزمان الذي تحققه من المجوس. حينئذ تمّ ما قيل بإرميا النبي القائل: صوت سمع في الرامة، بكاء وعويل كثير: راحيل تبكي على بنيها، وقد أبت أن تتعزى، لأنّهم ليسوا بعد في الوجود.

العظة الاحتفالية

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية: إنّه لمِن العدل أن نحتفل بموت هؤلاء القدّيسين الأبرياء لأنّ ميتتهم كانت حقًّا ميتةً مقدّسة. عندما تُقرّبنا الأحداث من الرّب يسوع المسيح وعندما نتألّم من أجله، فهذا حتمًا امتياز لا يوصف مهما كان الألم، حتّى ولو لم نكن نعي على الفور بأنّنا نتألّم من أجله.

لم يستطع الأطفال الصغار الّذين احتضنهم الرّب يسوع بين ذراعيه أن يفهموا حينها أيّ تنازل رائع كانوا هدفًا له. لكنّ ألم تكن هذه البرَكة من الربّ امتيازًا حقيقيًّا؟ كذلك، فإنّ مقتل أطفال بيت لحم كان بمثابة سرّ مقدس بالنسبة إليهم؛ كان ذلك عربونًا لحبّ ابن الله نحو الذين عاشوا ذلك الألم، وكلّ الذين اقتربوا منه تألّموا بشكل من الأشكال بفعل هذا الاتّصال، كما لو أنّ قوّة خفيّة كانت تنبثق منه، فتطهّر النفوس وتقدّسها من خلال آلام هذا العالم. وهذا كان حال الأطفال القدّيسين الأبرياء.

حقًّا، إنّ حضور الرّب يسوع المسيح هو سرّ مقدّس: فكلّ أعماله ونظراته وكلامه تنقل النعمة – للّذين يقبلونها – وكم بالحري أولئك الذين يقبلون بأن يصبحوا تلاميذه. منذ بداية الكنيسة إذًا، كان يُعتبر ذلك الاستشهاد شكلاً من أشكال المعموديّة، معموديّة حقّة بالدم، لها الفعاليّة السريّة ذاتها التي هي لماء المعموديّة المجدِّدة. نحن إذًا مدعوّون أن نعتبر هؤلاء الأطفال الصغار شهداء، وأن نستفيد من شهادة براءتهم.