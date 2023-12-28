الجمعة 29 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

75 دقيقة.. فيوتشر يستغل خطأ مصطفى شوبير ويقلص الفارق مع الأهلى

الأهلي ومودرن فيوتشر
الأهلي ومودرن فيوتشر

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس سوبر الأبطال، وأصبحت النتيجة هي تقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة بحذر من جانب الفريقين اللذين يبحثان عن الانتصار وحصد اللقب.

فريق مودرن فيوتشر كاد أن يسجل التقدم بعد كرة بينية رائعة في ظهر محمد عبد المنعم إلى عبدالكبير الوادي، الذي وجد نفسه أمام مرمى مصطفى شوبير، لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

في الدقيقة التاسعة، محمد هاني أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين سيطر عليها باسم علي من على القائم الثاني.

كهربا نجح في تسجيل أول أهداف الأهلي بعد ركلة ركنية نفذها علي معلول وسددها كهربا رأسية في الشباك في الدقيقة 12.

في الدقيقة 18، جوزيف نجويم أرسل الكرة لداخل نقطة الجزاء وحولها غنام محمد برأسية مرت مباشرة لخارج الملعب.

بيرسي تاو سدد كرة ضعيفة في يد محمود جنش في الدقيقة 20.

مودرن فيوتشر سيطر على مجريات اللقاء، لكنه فشل في تهديد مرمى مصطفى شوبير.

وسدد محمود كهربا خلفية مزدوجة بعد عرضية من علي معلول وصلت سهلة في يد محمود جنش.

جاء الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 34 بعد تمريرة رائعة من كهربا إلى حسين الشحات الذي انفرد بالحارس محمود جنش ووضعها من فوقه لحظة خروجه.

عبد الكبير الوادي سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة، ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

أحداث الشوط الثاني

الأهلي بدأ الشوط الثاني بقوة من أجل تسجيل هدف ثالث وإنهاء المباراة.

وسدد حسين الشحات الكرة من خارج منطقة الجزاء أمسك بها جنش بثبات.

في الدقيقة 50، أهدر بيرسي تاو فرصة الهدف الثالث بعدما تلقى تمريرة رائعة من محمد هاني لينفرد بالمرمى ويسدد الكرة قوية مرت فوق العارضة.

توقف المباراة بسبب إصابة محمد عبد المنعم بعد كرة مشتركة مع مروان محسن.

علي معلول انطلق من الجهة اليسرى وتلقى تمريرة رائعة من حسين الشحات وبدلا من التقدم والتسديد في المرمى قرر التمرير إلى بيرسي تاو لكن الكرة مرت بعيدة عنه.

وسدد بيرسي تاو الكرة مرت على يسار الحارس محمود جنش.

وانطلق إمام عاشور قبل أن يرسل عرضية قوية مرت أمام كهربا.

وأجرى الأهلي أول التغييرات في الدقيقة 63 بنزول طاهر محمد طاهر بدلًا من حسين الشحات.

تمريرات قصيرة متبادلة من لاعبي الأهلي ومحاولة من طاهر لتسديد الكرة من فوق جنش الذي أنقذ مرماه من هدف ثالث.

أحمد عاطف انطلق ومرر الكرة من أمام مروان محسن قبل أن يعود مهاجم فيوتشر ويخطف الكرة ويسدد كرة قوية على يمين الحارس مصطفى شوبير إلى خارج الملعب.

وأخطأ مصطفى شوبير بعدما ضغط عليه عمر السعيد ليقلص الفارق إلى هدفين مقابل هدف.
 

الاهلى مودرن فيوتشر مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر كأس السوبر المصري 2022 مصطفى شوبير

مواد متعلقة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على مودرن فيوتشر بهدفين فى نهائى السوبر

السوبر المصرى.. الشحات يضيف ثانى أهداف الأهلى فى شباك مودرن فيوتشر

الأكثر قراءة

موعد عرض مسلسل زينهم الحلقة الأخيرة وأبرز التوقعات لنهاية المسلسل

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم رافات شمال غرب القدس وتحرق مركبة

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى لشهر ديسمبر.. اعرف التفاصيل

وليد توفيق: تركت المدرسة بعمر الـ12 عامًا لمساعدة والدى فى الإنفاق على الأسرة

عاجل.. الاحتلال يقتحم مخيم عين السلطان فى أريحا

مراحل إعلان نتيجة القبول بكلية الشرطة 2024 للمتقدمين الجُدد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

السوبر كشف عورات الكرة المصرية

د. محمد عفيفي

23 ديسمبر عيد النصر

ماجد حبته

المنسقة الإنسانية فى غزة

جلال حمام

تحديات الأمن القومى والاقتصاد المصرى (4)

عبد الرحيم طايع

طابورنا الفوضوى!

مدحت بشاى

سراج الميلاد على أرض ظلال الموت

لواء.حمدى البطران

تحديات مصر المستقبلية

حسين دعسة

قمة ثنائية فى القاهرة: ملك الأردن والرئيس المصرى ضد تصفية القضية الفلسطينية.. وأشكال التهجير

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تطرح مناقصات لبناء 1839 وحدة استيطانية فى القدس

إدخال المساعدات للقطاع المحاصر.. "صحيفة إسرائيلية" تكشف الستار عن الممر البحري بين قبرص وغزة

إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال آخرين فى مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم