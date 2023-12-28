الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على مودرن فيوتشر بهدفين فى نهائى السوبر

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي ومودرن فيوتشر في نهائي كأس سوبر الأبطال بتقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد في المباراة المقامة على ملعب محمد بن زايد.

سجل هدفي الأهلي محمود كهربا وحسين الشحات في الدقيقتين 12 و34 من عمر الشوط.

أحداث الشوط الأول

بدأت المباراة بحذر من جانب الفريقين اللذين يبحثان عن الانتصار وحصد اللقب.

فريق مودرن فيوتشر كاد أن يسجل التقدم بعد كرة بينية رائعة في ظهر محمد عبد المنعم إلى عبدالكبير الوادي الذي وجد نفسه أمام مرمى مصطفى شوبير لكنه سدد الكرة بجوار القائم.

في الدقيقة التاسعة، محمد هاني أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين سيطر عليها باسم علي من على القائم الثاني.

كهربا نجح في تسجيل أول أهداف الأهلي بعد ركلة ركنية نفذها علي معلول وسددها كهربا رأسية في الشباك في الدقيقة 12.

في الدقيقة 18، جوزيف نجويم أرسل الكرة لداخل نقطة الجزاء وحولها غنام محمد برأسية مرت مباشرة لخارج الملعب.

بيرسي تاو سدد كرة ضعيفة في يد محمود جنش في الدقيقة 20.

مودرن فيوتشر سيطر على مجريات اللقاء لكنه فشل في تهديد مرمى مصطفى شوبير.

وسدد محمود كهربا خلفية مزدوجة بعد عرضية من علي معلول وصلت سهلة في يد محمود جنش.

جاء الهدف الثاني لصالح الأهلي في الدقيقة 34 بعد تمريرة رائعة من كهربا إلى حسين الشحات الذي انفرد بالحارس محمود جنش ووضعها من فوقه لحظة خروجه.

عبد الكبير الوادي سدد الكرة مباشرة من الركلة الثابتة ومرت لخارج الملعب بعيدة عن المرمى.

جاء تشكيل الأهلي على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

وسط الملعب: إمام عاشور، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: حسين الشحات، محمود كهربا، بيرسي تاو.

تشكيل مودرن فيوتشر لمباراة الأهلي بنهائي السوبر

حراسة المرمى: محمود جنش.

دفاع: جوناثان نجويم، محمد ربيعة، علي الفيل، باسم علي.

وسط: غنام محمد، بيلو، محمد صادق، عبد الكبير الوادي، احمد عاطف.

هجوم: مروان محسن.