الجمعة 29 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

من ورشة في "السكاكيني" لشركة مهمة لصناعة أواني الطهي.."الكونتينر" تكشف رحلة "الزنوكي"

برنامج الكونتينر
برنامج الكونتينر

كشف برنامج "الكونتينر"،  المذاع على قناة "أون"،  والذي يقدمه الفنان أحمد داوود،  من داخل مصنع "الزنوكي"، كيف تطور العمل من ورشة في حي السكاكيني إلى شركة من أهم شركات صناعة أواني الطهي.

وقال المهندس محمود سمير الزنوكي، رئيس القطاع التجاري بشركة الزنوكي لصناعة أواني الطهي: "البداية كانت عام 1964 من خلال ورشة بحي السكاكيني عبارة عن 26 متر، كان فيها 13 عامل، ثم ورشة في حي باب الشعرية 100 متر، ثم مصنع عام 1988 في مدينة العاشر من رمضان".

وتابع: "دخلنا في مدينة العبور بمصنع عام 1998، ثم جاءت الانطلاقة عام 2011، رغم مرور مصر وقتها بأزمة سياسية وامنية بسبب ثورة يناير 2011، ورغم إننا كنا عبارة عن 4 مصانع فقط إلا أنه من عام 2011 وحتى الآن أصبحنا 10 مصانع".

الكونتينر برنامج الكونتينر الزنوكي مصنع الزنوكي صناعة أواني الطهي

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