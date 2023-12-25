صبحى عسيلة يكشف دور مصر فى تسوية الأزمة بغزة منذ بدايتها

قال صبحي عسيلة، رئيس تحرير مجلة مختارات إسرائيلية، إن مصر لعبت دورًا أساسيًا منذ اليوم الأول للحرب في غزة، وهي تلعب أدوارًا مهمًا ومحورية لتسوية وتهدئة المنطقة.

وأضاف، خلال تصريحاته لبرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس السيسي يؤمن إيمانًا مطلقا أنه دون تسوية سلمية هذا الملف لن ينتهي ولن يكون هناك أمان في المنطقة، مؤكدًا أن الرئيس تحدث منذ اليوم الأول عن ضرورة إدخال المساعدات لغزة، ومصر سخرت كل جهودها لإدخال المساعدات والتي ساعدت في صمود الشعب الفلسطيني.

مصر تريد حفظ ماء الوجه لكلا الطرفين

وأشار إلى أن مصر تتحدث عن تقديم مبادرة تحفظ للجميع ماء وجهه، فكل من حماس ونتنياهو في مأزق كبير لتعرض كل منهما لضغوط، والطرفان يحتجان لمن يقدم يد العون لهما ليسيرا في مسارات التفاوض، موضحًا أن مصر طرحت المبادرة الأولى وتكون بإطلاق الأسرى المدنيين، ومصر أصرت أن تكون الإدارة في غزة فلسطينية من خلال إقامة حكومة تكنوقراط، وننطلق منها لمرحلة الأسرى العسكريين وانسحاب جيش الاحتلال.