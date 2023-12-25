الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار جزئي لمنزل بمنطقة سوق اللبن بحى أول المحلة

انهيار منزل
انهيار منزل

قرر طارق رحمي محافظ الغربية تشكيل لجنة هندسية من مهندسي المحافظة، بالتعاون مع هندسة طنطا؛ لبحث الوضع والوقوف علي الاسباب الحقيقية التي أدت إلى الانهيار الجزئي لأحد منازل منطقة سوق اللبن بالمحافظة.

وكذلك وجه المحافظ، مديرية الشؤون الاجتماعية بالغربية، بالتعاون مع حي أول المحلة لتوفير كل إحتياجات المتضررين من الحادث.

وشهدت منطقة سوق اللبن التابعة لحى أول المحلة واقعة انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق، حيث تم اتخاذ إجراءات فورية لإنقاذ السكان وضمان سلامتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع الحادثة.

في السياق، تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا يفيد بحدوث انهيار جزئي لمنزل قديم في منطقة سوق اللبن وعلى الفور انتقلت قوة من شرطة النجدة ومسؤولي حى أول المحلة برئاسة المحاسب علاء وجيه نائب رئيس الحى إلى موقع الحادث، ووصلت أيضًا لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لتقييم الأضرار واتخاذ الإجراءات اللازمة.

تم اتخاذ قرار فوري بإخلاء المنزل من سكانه خشية تعرضهم للأذى، نظرًا لتدهور حالة المبنى ومخاطر انهياره المحتمل في أي لحظة، تم استدعاء فرق الإنقاذ والإسعاف لمساعدة السكان في الخروج بأمان من المبنى، وقد تم نقلهم إلى أماكن آمنة بمعرفة الحي، لحين استقرار الأوضاع.

كما تم وضع كردون أمني حول المنزل المنهار لمنع وصول الأشخاص إلى المكان، كما تم التنسيق مع الجهات المختصة لإزالة الأجزاء المتهالكة والمعرضة للانهيار، وذلك حتى يتسنى اتخاذ القرار المناسب بشأن مصير المنزل، وذلك عقب قرار اللجنة التي شكلها علي الفور محافظ الغربية.

وشكّل طارق رحمي، محافظ الغربية لجنة لمتابعة الوضع فور علمه بالواقعة ووجه باتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم الدعم اللازم للمتضررين، مطالبًا أن يتم التحقيق في أسباب الانهيار وتقييم حالة المبنى بشكل شامل.

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طارق رحمي محافظ الغربية الهندسة جامعة طنطا الانهيار الجزئى حي أول المحلة شكل لجنة لمتابعة الوضع كردون أمني حول المنزل المنهار

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