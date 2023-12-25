أستاذ علوم سياسية: حرب غزة كشفت تزييف مؤسسات المجتمع الدولى

قال أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن الكيان الصهيوني يحاول تضليل الغرب ومنح وصول الحقيقة للرأي العام في الدول الغربية، ولكن بفضل الإعلام العربي والسوشيال ميديا تم نقل الحقيقة بالكامل للخارج، ونتيجة هذه الجهود أصبح هناك غضب شعبي كبير عما يحدث في قطاع غزة.

جرائم الكيان الصهيوني

وأكد الدكتور أيمن الرقب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا اليوم" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن عدم وجود قرار حازم من قبل حكومات الغرب عما يحدث في فلسطين سببه الأساسي توافق مصالحهم السياسية والاستراتيجية مع الكيان الصهيوني.

وأضاف، في حديثه، أن هذه الحرب كشفت تزييف مؤسسات المجتمع الدولي بصورة كبيرة، حيث إن ما يحدث في فلسطين على أيدي الاحتلال الصهيوني الغاشم خير دليل على أن جميع شعارات منظمات حقوق الإنسان العالمية ليست صادقة على الإطلاق.

الدور المصري لنصرة فلسطين

والجدير بالذكر أن الدولة المصرية بذلت الكثير من الجهود من أجل نصرة الشعب الفلسطيني من هذه الأزمة التي يعيشها منذ أكثر من 70 يومًا على التوالي، حيث يقوم الاحتلال الصهيوني بقصف المؤسسات المدنية من أجل تحقيق هدفهم الأساسي وهو تحقيق الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني حتى يستطيع الكيان السيطرة على كامل الأراضي الفلسطينية.