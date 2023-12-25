الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها

القطارات
القطارات

أعلنت سكك حديد مصر مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية يوميًا، ولكنها ثابته بدون تغيير لأغلب القطارات سواء مميزة او مكيفة أو قطارات vip. 

وشهدت مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية تغير هذا العام مع دخول قطارات جديدة للسكة وهي قطارات التالجو الجديدة، وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية وأسعارها.

 

مواعيد القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية

 

قطار رقم 903  أول القطارات من القاهرة إلى الاسكندرية المكيفة  ينطلق الساعة 6.00 صباحا.

قطار رقم 905 مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر ينطلق الساعة 9.00 صباحا.

 رقم 911 مكيف القاهرة الإسكندرية ينطلق الساعة 10.00 صباحا

 رقم 913 مكيف القاهرة الإسكندرية ينطلق الساعة 12.30 ظهرا.

قطار رقم 917 مكيف مباشر ينطلق الساعة 14.00 ظهرا.

قطار رقم 915 مكيف القاهرة الإسكندرية ينطلق الساعة 15.35 عصرا.

قطار من القاهرة الإسكندرية رقم 921 مكيف ينطلق الساعة 19:00 مساء.

قطار رقم 925 مكيف القاهرة الإسكندرية ينطلق الساعة 17:10 عصرا.

قطار رقم 923 مكيف القاهرة الإسكندرية ينطلق الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 3023 ثالثة مكيفة مكيف القاهرة الإسكندرية مباشر ينطلق الساعة 17.00 عصرا.

قطار رقم 931 مكيف من القاهرة الإسكندرية ينطلق الساعة 20.15 مساء.

آخر القطارات من القاهرة إلى الإسكندرية هو قطار رقم 23 القاهرة الإسكندرية (روسي) ينطلق الساعة 17.20 عصرا.

مواعيد قطارات اليوم الـVIP على خط الإسكندرية - القاهرة - أسوان ذهاب وعوده

مواعيد قطارات السكك الحديدية الـ VIP على خط القاهرة - أسوان ذهاب وعوده

أسعار القطارات من القاهرة إلى الاسكندرية 

أسعار قطارات التالجو الأسباني  : درجة أولى 225 جنيهًا، درجة ثانية 150 جنيهًا.

أسعار قطارات إكسبريس إسباني:  درجة أولى 80 جنيهًا، درجة ثانية 65 جنيهًا.

أسعار قطارات VIP  : درجة أولى 145 جنيهًا، درجة ثانية 115 جنيهًا.

أسعار قطارات التوربيني: الدرجة الأولى 105 جنيهات، الدرجة الثانية 75 جنيه.

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