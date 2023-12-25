الإثنين 25 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عاجل.. فصائل فلسطينية تعلن استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الشجاعية

فصائل فلسطينية
فصائل فلسطينية

أعلنت فصائل فلسطينية، استهداف دبابة ميركافا إسرائيلية بحي الشجاعية في قطاع غزة، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وواصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غاراتها وقصفها المكثف والمتواصل على عدة مناطق في غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ80 من العدوان على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الغارات الإسرائيلية تجددت على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، عقب ليلة دامية على الأهالي، بعد مجزرة على مخيمي المغازي والبريج وسط غزة، راح ضحيتها نحو 95 شهيدًا.

وتشهد ساحة مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح، وسط قطاع غزة تكدس جثامين الشهداء، بعد الغارات الإسرائيلية المكثفة على المنطقة، بانتظار مواراتهم الثرى.

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