موعد صرف معاش شهر يناير 2024 بعد رفع الاشتراك التأميني

زاد البحث عن موعد صرف معاش شهر يناير 2024 ، وذلك عقب إعلان رفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية الحد الأدنى لمعاشات التضامن الاجتماعي والمتقاعدين عن العمل لبلوغهم سن الـ 60 وذلك لمن تنتهي مدة خدمتهم اعتبارا من أول شهر يناير المقبل 2024 وفقا للقرار.

موعد صرف معاش شهر يناير 2024

تستعد حاليا الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لصرف معاشات المتقاعدين عن العمل في كافة محافظات الجمهورية وفق موعد صرف معاش شهر يناير 2024 حيث يتم الصرف في الأسبوع الأول من الشهر أى خلال الفترة من يوم 1 - 6 يناير 2024 لأصحاب المعاشات والذي يصل عددهم إلى نحو 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.

ويتم الصرف من وسائل الصرف المعتمدة لدى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والتي تتلخص فيما يلي:-

ماكينات الصرف الآلي للبنوك atm المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.

مكاتب الهيئة القومية للبريد المصري في كافة محافظات الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية لكافة شبكات الهواتف المحمولة.

منافذ شركة التحصيل الإلكتروني فوري.

رفع الحد الأدني للمعاشات يناير 2024

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن تطبيق رفع الحد الأدني للمعاشات سيتم خلال شهر يناير 2024 حيث تبلغ الزيادة المقررة نحو 195 جنيه كحد أدنى بعدما زادت المعاشات من 1105 جنيه إلى 1300 جنيه كما تبلغ الحد الأقصى للزيادة محو 1360 جنيه بعد زيادة الحد الأقصى للمعاشات من 8720 جنيه إلى 10080 جنيه.

وتبدأ كافة المنافذ المعتمدة رسميا في كافة محافظات الجمهورية صرف المعاشات لأكثر من 11 مليون مواطن منذ اليوم الأول من شهر يناير المقبل 2024 بالزيادة والمقررة وحتى مهاية الأسبوع الثاني من الشهر نفسه أى لمدة 15 يوم.

رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني

رفعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني لكافة الموظفين في القطاع الخاص والعام بجميع محافظات الجمهورية ليكون 12600 جنيه بدلا من 10900 جنيه بداية من يناير المقبل.

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