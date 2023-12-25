الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة فى مخيم المغازى (فيديو)

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، تقريرًا يرصد ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة بمخيم المغازي.

معلومات عن مخيم المغازى:

الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في مخيم المغازي.

المخيم يقع وسط قطاع غزة إلى الجنوب من مخيم البريج.

القصف الإسرائيلي حوّل المخيم إلى أنقاض.

عشرات الشهداء في المجزرة معظمهم من النساء والأطفال.

وزارة الصحة الفلسطينية: استهداف المخيم إبادة جماعية لمربع سكني مكتظ.

وزارة الصحة الفلسطينية: سنضطر لعمل مقبرة جماعية بمستشفى شهداء الأقصى.

الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف إلى المناطق التي يستهدفها.

حماس: الاحتلال ارتكب جريمة حرب جديدة.

حماس: قصف المخيم محاولة لترميم صورة جيش الاحتلال المهزوم.