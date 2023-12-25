الإثنين 25 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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انطلاق 12 مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطينى لإجلاء الطواقم والجرحى بغزة

جريدة الدستور

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل، بورود أنباء عن انطلاق 12 مركبة إسعاف تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني، من خان يونس، لإجلاء عدد من الطواقم والمتطوعين والجرحى في شمال قطاع غزة.

وواصلت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غاراتها وقصفها المكثف والمتواصل على عدة مناطق في غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات من المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في اليوم الـ80 من العدوان على القطاع.

وأفادت مصادر محلية، لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن الغارات الإسرائيلية تجددت على مناطق عدة في وسط وجنوب قطاع غزة، عقب ليلة دامية على الأهالي، بعد مجزرة على مخيمي المغازي والبريج وسط غزة، راح ضحيتها نحو 95 شهيدًا.

 

غزة خان يونس للهلال الأحمر الفلسطيني قطاع غزة

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