اليوم ..الاجتماع الفني للبطولة العربية لمنتخبات كرة السلة

تعقد اللجنة المنظمة للبطولة العربية لمنتخبات كرة السلة الاجتماع الفني، اليوم الإثنين، بأحد فنادق القاهرة، بحضور ممثلي الفرق المشاركة بالبطولة، والتي تقام في الفترة من 26 ديسمبر الجاري حتى 3 يناير المقبل، بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.



وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة السلة «رجال»، قائمة المنتخب النهائية التي تستعد لخوض منافسات البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ 25.



ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الإمارات، الكويت، تونس، والمغرب“.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي:" أحمد عادل دولا، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، أحمد ياسر مودى ، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد ".



ويقود المنتخب المصري للرجال في البطولة العربية، وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد ، بالإضافة إلى رامي جنيدي وأحمد منير ، وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

وقد جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بالبطولة كالتالي:-

– منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب الإمارات يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

– منتخب مصر في مواجهة نظيره منتخب الكويت يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

– منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب تونس يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

– منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب المغرب يوم السبت الموافق 30 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتقام مباريات دور الثمانية يوم الاثنين الموافق 1 يناير المقبل، بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير المقبل، وتقام مباريات الدور النهائي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في آخر نسخة 2016.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، استقر على تعيين محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد مديرًا للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25، كما كلف أيمن علي رئيسًا لبعثة المنتخب في البطولة.