600 ألف جنيه خسائر مبدئية عقب نفوق كل الدجاج بمزرعة نهطاى

قُدرت خسائر مزرعة الدواجن بقرية نهطاي مركز زفتى، بمحافظة الغربية، بنحو حوالي 600 ألف جنيه خسائر مبدئية، حيث يقدر عدد الدواجن بـ ٥ آلاف دجاجة كانت مُعدة للتوزيع على التجار قبل وقوع الحريق، وكان حريق هائل قد نشب في مزرعة في دواجن بقرية نهطاى التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربيةَ

وكشف أهالي القرية أن المزرعة يملكها أحد الأشخاص ويدعي هاني خفاجي، وتقع وسط الزراعات بالقرية ومسقوفة بالبوص لذا اشتعلت النيران بشكل سريع وفشلت محاولة 5 سيارات إطفاء مع الأهالي السيطرة على الحريق وخسر صاحب المزرعة إنتاجه بالكامل، ولم تنجح المحاولات في إنقاذ دجاجة واحدة.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الغربية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة زفتي يفيد بشأن ما تبلغ بورود بلاغ بنشوب حريق في مزرعة دواجن في قرية نهطاى التابعة لنطاق ودائرة مركز شرطة زفتى.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران فيما تبين من المعاينة الأولية أن النيران قد التهمت محتويات المزرعة وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم في مركز شرطة زفتى وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وجار انتداب معمل الأدلة الجنائية لمعاينة آثار الحريق وبيان أسباب اشتعال النيران وحجم الخسائر.

وتلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد أحمد الشهاوي، مأمور مركز زفتى، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في المزرعة الواقعة وسط الأهالي الزراعية على أطراف قرية نهطاي دائرة المركز وانتقل مأمور المركز صحبة فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية لمكان الواقعة، وكذلك انتقل رئيس مجلس مدينة زفتي إبراهيم فايد وتوجه مباشرة إلى مكان الحادث، وظلا حتي إخماد الحريق كاملًا والسيطرة عليه.

واندلع الحريق في المزرعة الواقعة على أطراف قرية نهطاي والذي يُرجح أنه من دفايات التدفئة بالمزرعة وبمجرد ورود البلاغ، هرعت فرق الإطفاء إلى المكان للسيطرة الفورية على النيران وإخمادها، ومنع إمتداده لأماكن أخري، وبسبب قوة الحريق وانتشاره السريع، تم استدعاء وحدات إطفاء إضافية من المناطق المجاورة لتقديم المساعدة.

على الفور اتخذت مطافئ زفتي الإجراءات العاجلة للحد من انتشار الحريق وحماية الممتلكات والأرواح، ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق المشتعل.

في الأثناء، وصل رئيس مجلس مدينة زفتي، السيد إبراهيم فايد، إلى مكان الحادث للاطلاع على الأوضاع وتقديم الدعم للمتضررين، كما أصدر فايد توجيهاته للجهات المعنية بتوفير جميع المستلزمات والمساعدات اللازمة.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل، وعلى الرغم من حجم الخسائر المادية التي لحقت بالمزرعة، إلا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث، ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المختصة التحقيق في أسباب اندلاع الحريق بهدف تحديد ملابسات الحادثة وتجنب تكرارها في المستقبل.