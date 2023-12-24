الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حماس: الاحتلال ارتكب مجزرة مروعة في مخيم المغازي في جريمة حرب جديدة

غزة
غزة

أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب مجزرة مروّعة في مخيم المغازي وسط قطاع غزة بقصفه لعدة منازل، حسبما جاء في خبر عاجل لفضائية"القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة في مخيم المغازي حيث قصف 3 منازل مأهولة تعود لعائلات مسلم وسيسالم والنواصرة.

وفي وقت سابق من اليوم أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في بيان، ارتفاع حصيلة العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 20424 شهيدًا و54036 مصابًا.
 

القاهرة الإخبارية

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