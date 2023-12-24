إخماد حريق شب داخل مزرعة بالغربية

شبّ حريق هائل داخل إحدى مزارع قرية نهطاي التابعة لمركز زفتي بالغربية.

وتمكنت فرق الحماية المدنية بالغربية بمساعدة الأهالي من السيطرة على ألسنة اللهب، حيث هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف لمكان الحادث في محاولات للسيطرة علي الحريق ومنع إمتداده لـ أماكن أخرى داخل القرية.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العقيد أحمد الشهاوي، مأمور مركز زفتي، بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق في المزرعة الواقعة على أطراف قرية نهطاي دائرة المركز وانتقل مأمور المركز صحبة فرق الإطفاء التابعة للحماية المدنية لمكان الواقعة، وكذلك انتقل رئيس مجلس مدينة زفتي إبراهيم فايد وتوجه مباشرة إلى مكان الحادث، وظلا حتي إخماد الحريق كاملًا والسيطرة عليه.

واندلع الحريق في المزرعة الواقعة على أطراف قرية نهطاي والذي يُرجح أنه من دفايات التدفئة بالمزرعة وبمجرد ورود البلاغ، هرعت فرق الإطفاء إلى المكان للسيطرة الفورية على النيران وإخمادها، ومنع إمتداده لأماكن أخري، وبسبب قوة الحريق وانتشاره السريع، تم استدعاء وحدات إطفاء إضافية من المناطق المجاورة لتقديم المساعدة.

على الفور اتخذت مطافئ زفتي الإجراءات العاجلة للحد من انتشار الحريق وحماية الممتلكات والأرواح، ونجحت فرق الإطفاء في السيطرة على الحريق المشتعل.

في الأثناء، وصل رئيس مجلس مدينة زفتي، السيد إبراهيم فايد، إلى مكان الحادث للاطلاع على الأوضاع وتقديم الدعم للمتضررين، كما أصدر فايد توجيهاته للجهات المعنية بتوفير جميع المستلزمات والمساعدات اللازمة.

وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده بشكل كامل، وعلى الرغم من حجم الخسائر المادية التي لحقت بالمزرعة، إلا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية جراء الحادث، ومن المتوقع أن تبدأ الجهات المختصة التحقيق في أسباب اندلاع الحريق بهدف تحديد ملابسات الحادثة وتجنب تكرارها في المستقبل.