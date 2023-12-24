مع احتفال الغربيين به.. ما هو عيد الميلاد المجيد عند المسيحيين؟

تنظم الكنائس التي تتبع التقويم الغربي في مصر احتفالاتها، قداساتها وطقوسها احتفالا بعيد الميلاد المجيد، اليوم الاحد، وعلى رأسها الكنائس الكاثوليكية في مصر وعلى راسها القبطية برئاسة البطريرك ابراهيم اسحق، والكلدانية برئاسة الخور اسقف بولس ساتي، والمارونية برئاسة المطران جورج شيحان، واللاتينية برئاسة المطران كلاوديو لوراتي، والروم الملكية برئاسة المطران جان ماري شامي، والارمينية برئاسة المطران كريكور اغسطينوس كوسا.

عيد الميلاد المجيد

ويحتفل بالعيد غدا الاثنين البابا ثيؤدوروس الثاني بابا الاسكندرية وسائر افريقيا، للروم الارثوذكس، وكذلك يترأس الدكتور المطران سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، احتفالات الكنيسة بقداس عيد الميلاد المجيد اليوم الاحد الموافق ٢٤ ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، وياتي ذلك بكاتدرائية جميع القديسين الاسقفية الكائنة بشارع ميشيل لطف الله بجانب فندق ماريوت، بحي الزمالك.

ما هو عيد الميلاد عند المسيحيين؟

وعيد الميلاد المجيد هو الذكرى الذي يحتفل فيها المسيحيين بعيد مولد السيد المسيح والذي بحسب الايمان المسيحي هو الله الظاهر في الجسد او الله المتجسد بهدف فداء البشر من خطاياهم التي ارتكبوها حرصا على ان يظلوا في الحياة الاخرى بجواره.

الكنائس تنظم القداس

وفي اطار الاحتفالات تزينت كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك بأشجار الكريسماس وأضواء عيد الميلاد المجيد قبل ساعات من بدء قداس العيد الذي يترأسه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأنجليكانية وذلك باللغتين العربية والإنجليزية لخدمة المصريين والأجانب، بلإضافة إلى لغة الإشارة.

يستقبل رئيس الأساقفة بعد قليل عدد من كبار الزوار والموفدين من قبل الدولة والأزهر للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

من المنتظر أن تبدأ صلوات قداس عيد الميلاد المجيد في الثامنة مساء اليوم، بعد أن تدق أجراس الكاتدرائية لتعلن بدء الصلوات حيث تحتفل الكنيسة بالعيد وفقا للتقويم الغربي.

كانت الكنيسة الأسقفية قد احتفلت بترانيم ميلاد المسيح داخل كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك خلال الأيام الماضية وهو احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية