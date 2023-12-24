المقاومة الفلسطينية: القبض على مجموعة من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي

صرح مصدر في أمن المقاومة الفلسطينية، أن المقاومة تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المتخابرين مع الاحتلال، بعد تدقيق ومراجعة الوثائق التي حصلت عليها المقاومة أثناء عملية طوفان الأقصى.

وأوضح المصدر في تصريحات له مساء اليوم، أن العملاء المقبوض عليهم تم إيقافهم بعد تسلم أمن المقاومة بيانات ووثائق وصفت بالخطيرة تضمنت أسماء كافة المتخابرين مع الاحتلال خلال الفترات الماضية والتي حصلت عليها المقاومة أثناء عملية طوفان الأقصى.

قيادة أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والثورية اتجاه العملاء

وتابع: "قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة حصلت على كنز إستراتيجي يضم معلومات أمنية عن كيفية تواصل وعمل جهاز الشاباك مع عملائه داخل قطاع غزة وعن طرق عمل العملاء ما شكل صعوبة كبيرة لعمل أجهزة مخابرات الاحتلال خلال حرب طوفان الأقصى".

وأوضح أن أحد العملاء اعترف أنه كلف في بداية حرب طوفان الأقصى من ضابط المخابرات الشاباك مراقبة منازل قيادة المقاومة وبعض من الأراضي الزراعية القريبة من منطقته والإبلاغ عن أي تحرك لأفراد المقاومة داخلها، فيما اعترف عميل آخر بأن العدو طلب منه البحث عن أماكن تواجد قادة المقاومة، وخاصة العسكريين والسياسيين بهدف اغتيالهم.

وأكد أن قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والثورية اتجاه العملاء والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعامل مع العدو.

وسبق وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، إنه لا يوجد أي أسرة فارغة في مستشفيات غزة وطاقة المستشفيات وصلت إلى 250%.

وأشار القدرة في تصريحات صحفية إلى أن أكثر من 70 في المائة من ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة من الأطفال والنساء.