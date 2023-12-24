الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المقاومة الفلسطينية: القبض على مجموعة من المتخابرين مع الاحتلال الإسرائيلي

غزة
غزة

صرح مصدر في أمن المقاومة الفلسطينية، أن المقاومة تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة من المتخابرين مع الاحتلال، بعد تدقيق ومراجعة الوثائق التي حصلت عليها المقاومة أثناء عملية طوفان الأقصى.

وأوضح المصدر في تصريحات له مساء اليوم، أن العملاء المقبوض عليهم تم إيقافهم بعد تسلم أمن المقاومة بيانات ووثائق وصفت بالخطيرة تضمنت أسماء كافة المتخابرين مع الاحتلال خلال الفترات الماضية والتي حصلت عليها المقاومة أثناء عملية طوفان الأقصى.

 

قيادة أمن المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والثورية اتجاه العملاء 

وتابع: "قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة حصلت على كنز إستراتيجي يضم معلومات أمنية عن كيفية تواصل وعمل جهاز الشاباك مع عملائه داخل قطاع غزة وعن طرق عمل العملاء ما شكل صعوبة كبيرة لعمل أجهزة مخابرات الاحتلال خلال حرب طوفان الأقصى".

وأوضح أن أحد العملاء اعترف أنه كلف في بداية حرب طوفان الأقصى من ضابط المخابرات الشاباك مراقبة منازل قيادة المقاومة وبعض من الأراضي الزراعية القريبة من منطقته والإبلاغ عن أي تحرك لأفراد المقاومة داخلها، فيما اعترف عميل آخر بأن العدو طلب منه البحث عن أماكن تواجد قادة المقاومة، وخاصة العسكريين والسياسيين بهدف اغتيالهم.

وأكد أن قيادة أمن المقاومة في قطاع غزة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية والثورية اتجاه العملاء والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التعامل مع العدو.

وسبق وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور أشرف القدرة، إنه لا يوجد أي أسرة فارغة في مستشفيات غزة وطاقة المستشفيات وصلت إلى 250%.

وأشار القدرة في تصريحات صحفية إلى أن أكثر من 70 في المائة من ضحايا العدوان الإسرائيلي في غزة من الأطفال والنساء.

المقاومة الفلسطينية غزة طوفان الأقصى فلسطين المتخابرين

الأكثر قراءة

3 نصائح للحد من تضييع وقت الأطفال في الشاشات والهواتف المحمولة

اشتباك جديد فى البحر الأحمر.. هجوم «هستيرى» أمريكى على مسيرة حوثية

عاجل.. "حماس": قضينا على 48 جنديا إسرائيليًا خلال الأيام الـ4 الماضية

مقررو «المحور السياسى» بالحوار الوطنى يتحدثون لـ«الدستور» عن ملفات العمل المقبلة

تحديث جديد.. سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصرية

توابع طوفان الأقصى.. تل أبيب تخصص 20 مليون دولار لتعزيز أمن مستوطنات الضفة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

دعونى أرجع يا ناس

ماجد حبته

لفتة إيرانية مُقدَّرة

وائل لطفي

سلاح يكفي خمس حروب

لواء. محسن الفحام

مسئوليات لا يتحملها إلا الرجال

محاسن السنوسي

خلصت الحرب؟.. بدنا نلعب يا "سانتا كلوز"

القس. رفعت فكرى

كن متحضرًا.. واجعل لحياتك معنى

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خط أحمر مصرى.. هل تدرك إسرائيل خطورة التحرك عبر محور فيلادلفيا؟

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين