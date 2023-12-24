تجربة استثنائية.. كيف قضت الدولة المصرية على العشوائيات فى 9 سنوات؟

على مدار ٩ سنوات اقتحمت الدولة ملف العشوائيات الشائك بشكل جذرى وحاسم، وذلك من خلال بناء مناطق سكنية حضرية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإعادة تنظيم وبناء المناطق غير المخططة، وتطوير البنية التحتية بها وتوفير مختلف المرافق والخدمات الأساسية على نحو مستدام، فضلًا عن توفير بيئة صحية وآمنة، والاهتمام بجودة حياة المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم.

وقد تضافرت جهود الجهات الحكومية والعمل الأهلى والقطاع الخاص لإنجاح تلك الاستراتيجية الوطنية المتكاملة، لتقدم مصر تجربة رائدة فى التخطيط العمرانى والقضاء على العشوائيات، وهى التجربة التى أسهمت فى تغيير الرؤية الدولية بشأن جهود مصر فى هذا الملف.

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أمس، تقريرًا سلط الضوء على تجربة مصر الاستثنائية فى القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن فى حياة آمنة وكريمة.