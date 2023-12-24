استهداف 10 جنود إسرائيليين تحصنوا داخل منزل وسط غزة

أعلنت فصائل فلسطينية، عن استهداف قوة إسرائيلية مكوّنة من 10 جنود تحصّنوا داخل مبنى في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة، حسبما جاء في خبر عاجل لفضائية "الغد".

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، قنص 3 جنود إسرائيليين في حي القصاصيب بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

الأسبوع الأقسى منذ بدء الحرب

يُشار إلى أن الجيش الإسرائيلي وصف نهاية الأسبوع الأخير بأنها الأقسى منذ بداية الحرب على قطاع غزة بعد مقتل 14 من جنوده، وفقًا لوسائل إعلام إسرائيلية.

كما أعلن جيش الاحتلال عن إصابة 5 آلاف من صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي حتى الآن.