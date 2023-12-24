الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

قائمة منتخب ناميبيا النهائية في كأس الأمم الإفريقية

منتخب ناميبيا
منتخب ناميبيا

أعلن كولين بنجامين، المدير الفني لمنتخب ناميبيا، قائمة الفريق النهائية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس الأمم الإفريقية، خلال الفترة من 13 يناير وحتى يوم 11 فبراير المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا، والمُقرر إقامتها في كوت ديفوار.

قائمة ناميبيا النهائية استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا

وجاءت قائمة ناميبيا النهائية استعدادًا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: لوديت كازابوا - كامايجاندا نديسيرو - إدوارد ماوفا.

خط الدفاع: لوبيني هوكونجو - ريان نيامبي - إيفان كامبيربا - إيكانجي إريسموس - أموتينيا كيندي - أنانياس جيبهاردت - ريان هاناموب - أبروشيوس بيتروس - دينيزل هاوسيب - تشارليز هامبيرا.

خط وسط الملعب: مارسيل باباما - نجيرو كاتوا - روميو كاسيومي - برينس تجيويزا - بيتروس شيتيمبي - أويتورو كامباتو - إيدمار كاماتوكا.

في خط الهجوم: بيتر شالوليلي - ديون هوتو - ويندل رادث - إيرستوس كولولا - بيتول مويزو - جونيور بيتروس - كاماتوكا جوسلين - أبسلوم إيبوندي.

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تواجد هدّاف صن داونز ضمن قائمة ناميبيا النهائية في كأس أمم إفريقيا

وشهدت قائمة منتخب ناميبيا، تواجد بيتر شالوليلي، مهاجم وهداف نادي صن داونز الجنوب إفريقي، والذي ساهم في فوز فريقه ببطولة دوري السوبر الإفريقي.

ويتواجد منتخب ناميبيا في المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تضم منتخبات تونس، مالي وجنوب إفريقيا.

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