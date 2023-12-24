الأحد 24 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

إحالة البلوجر آية إيهاب إلى محكمة الجنايات

البلوجر آية إيهاب
البلوجر آية إيهاب

قررت جهات التحقيق بالجيزة، إحالة البلوجر آية إيهاب إلى محكمة الجنايات، بتهمة حيازة 860 طربة حشيش، وتواجدها مع أحد الأشخاص تربطه به علاقة آثمة، داخل شقة كائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة.

وكانت جهات التحقيق وجهت للبلوجر آية إيهاب وعشيقها تهمة حيازة 860 طربة حشيش بمبالغ مالية وصلت لـ9 ملايين جنيه، تم ضبطها بحوزتهما داخل شقتهما بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة. 

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، قد ألقت القبض على البلوجر آية إيهاب وشخص يدعى  رامي.أ، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.

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وكشفت التحريات الأمنية، عن إتجار المتهمة آية إيهاب بلوجر في المواد المخدرة رفقة أحد الأشخاص، واتخاذهما من الشقة محل سكنهما، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث، وتمكنت من القبض عليهما، وبحوزتهما كميات كبيرة من المواد المخدرة داخل شقتهما السكنية.

ووبينت التحريات التي أجراها رجال المباحث بقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، وجود علاقة آثمة بين الشاب والفتاة، وممارستهما للرذيلة داخل إحدى الشقق السكنية، بالإضافة إلى تعاونهما في تجارة المواد المخدرة وبيعها، واستخدام سيارتي X6.

البلوجر آية إيهاب الجنايات محكمة الجنايات علاقة أثمة حدائق الأهرام

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