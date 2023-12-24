الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تعرف على قائمة منتخب مصر النهائية المشاركة في البطولة العربية للسلة

البطولة العربية لكرة
البطولة العربية لكرة السلة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة السلة “رجال”، قائمة المنتخب النهائية التي تستعد لخوض منافسات البطولة العربية للمنتخبات في نسختها الـ 25، والتي يستضيفها مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى 3 يناير المقبل.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “الإمارات، الكويت، تونس، والمغرب“.

ومن المقرر أن يقام حفل افتتاح البطولة يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر الجاري في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وجاءت القائمة على النحو التالي: "أحمد عادل دولا، إبراهيم هشام، كريم حاتم، إيهاب أمين، يوسف شحاته، عمرو الجندي، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، عمر هشام، أنس أسامة، عمر طارق، خالد عبدالناصر، هيثم كمال، علي أحمد".

ويقود المنتخب المصري للرجال لكرة السلة في البطولة العربية، الثلاثي وائل بدر المدير الفني، ومحمد سليم المدرب المساعد، بالإضافة إلى رامي جنيدي، وذلك خلفًا للكندي روي رانا الذي انتهى عقده مع الفراعنة أغسطس الماضي.

وقد جاءت مواعيد مباريات منتخب مصر في دور المجموعات بالبطولة كالتالي:-

– منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب الإمارات يوم الثلاثاء الموافق 26 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

– منتخب مصر في مواجهة نظيره منتخب الكويت يوم الأربعاء الموافق 27 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

– منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب تونس يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر في تمام الساعة السابعة مساءً.

– منتخب مصر يلتقي مع نظيره منتخب المغرب يوم السبت الموافق 30 ديسمبر في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.

وتقام مباريات دور الثمانية يوم الاثنين الموافق 1 يناير المقبل، بينما تقام مباريات الدور قبل النهائي يوم الثلاثاء الموافق 2 يناير المقبل، وتقام مباريات الدور النهائي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير المقبل.

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في آخر نسخة 2016.

يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة مجدي أبو فريخة، استقر على تعيين محمد فتحي عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد مديرًا للبطولة العربية للمنتخبات لكرة السلة في نسختها الـ 25، كما كلف أيمن علي رئيسًا لبعثة المنتخب في البطولة.

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