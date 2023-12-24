الأحد 24 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لقاءات توعوية ضمن أنشطة مكثفة تشهدها قصور الثقافة بالوادي الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظَّم فرع ثقافة الوادي الجديد، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية التوعوية لروّاد مواقعه التابعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وذكرت مديرية الثقافة - في بيانٍ اليوم الأحد - أن قصر ثقافة الخارجة عقد حلقة بحثية بعنوان "التفكك الأسري وأثره على المجتمع"، تناولت تعريف التفكك الأسري الذي يؤدي إلى انهيار الوحدة الأسرية وخلل بناء الأدوار الاجتماعية، ويترك كثيرًا من الآثار السلبية على الفرد والعائلة، كما أن التفكك يؤدي بالأسرة إلى أن تصبح بيئة خصبة للنزاع وسوء سلوك وإهمال المراهقين.

بينما أكدت صفاء عبدالحفيظ، أنه يؤثر على الصحة النفسية والعقلية للأطفال ويصل بهم الأمر إلى العزلة مشيرة لضرورة التوعية المكثفة بمواجهة هذه القضية لدعم الترابط المجتمعي.

وعقدت أمسية شعرية لنادى أدب الخارجة، بالإضافة إلى عرض للفرقة القومية للفنون الشعبية، كما عقدت أيضا محاضرة دينية عن الأشهر الحرم، تحدث خلالها الشيخ محمد ناصر من أوقاف الوادى الجديد عن الأشهر الحرم وعددها ولماذا سميت بذلك، مبينا أنها أشهر حرم فيها القتال ويجب الإكثار فيها من الصدقات والأعمال الخيرية والبعد عن المعاصي والذنوب. 

عيد عبد الحليم: كتاب "ضحايا حريق الفن" دفعت به إلى قصور الثقافة 2005 لكنهم تجاهلوه

كما تم تنظيم محاضرة علمية عن "الاضطرابات ثنائية القطب عند الأطفال المراهقين"، وتحدث خلالها علاء ضاحي مدير مدرسة التربية الفكرية عن تعريف الاضطراب ثنائي القطب، موضحًا أنه يحدث في فترة الإثارة الشديدة بالتناوب مع الاكتئاب والإحباط وقد ينتقل خلاله الاطفال بسرعة من كونهم فى حالة إثارة وفرح ونشاط إلى حالة اكتئاب وانسحاب وكسل وغضب.

جاءت الفعاليات ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، حيث شهدت أيضا ببيت ثقافة القصر لقاء ضمن برنامج دوار العمدة فى مجال ثقافة القرية بعنوان "المخدرات وتأثيرها على المجتمع" وتحدث خلاله المحاضر عادل محمود عن خطر المخدرات وكيف يهدد حياة الفرد والمجتمع ويصل الأمر إلى ظهور المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة، إلى جانب ذلك أقيمت أمسية شعرية لشعراء بيت ثقافة القصر، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال عن خطر الإدمان.

txt

"مراسم الأقصر" فى معرض فنى لقصور الثقافة بالأوبرا.. الإثنين


وضمن الاحتفالات المستمرة باليوم العالمي لذوي الإعاقة، عقدت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة محاضرة ثقافية بعنوان "تحديات ذوي الهمم"، تم التأكيد خلالها على أهمية دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، فضلا عن الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسات الدولة لهم إيمانا بحقوقهم وقدراتهم.

وشهدت عدة مواقع أخرى بالفرع عددًا من الفعاليات المتنوعة ومنها مكتبة الطفل والشباب بباريس، وبيت ثقافة الراشدة، وقصر ثقافة الطفل بالخارجة وبيت ثقافة صنعاء وبيت ثقافة بولاق والمنيرة والجديدة والمعصرة وموط، تنوعت بين ورش الحكي والرسم والتلوين بمناسبة العام الجديد وفقرات مواهب وأمسيات شعرية ولقاءات أدبية وعروض فنية لفرقة التلقائيين.

فرع ثقافة الوادي الجديد الأنشطة الثقافية والفنية التوعوية الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني قصر ثقافة الخارجة التفكك الأسري وأثره على المجتمع همال المراهقين القومية للفنون الشعبية

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال أسبوع.. إنفوجراف

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

جون فوس.. الكاتب الذى أصاب نوبل عبر اللغة الأم "النينورسك"

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

تفاصيل الاجتماع السنوى لمجلس محافظى البنك الآسيوى بشرم الشيخ.. غدًا

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

* بلينكن فى «جونز هوبكنز»: «قوة الدبلوماسية الأمريكية وهدفها فى العصر الجديد»

الأكثر قراءة

حكاية بدلة رقص تسببت في القبض على بوسي

أسعار الفراخ والبانيه اليوم الأحد 24 ديسمبر 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

سعر الذهب اليوم الأحد 24-12-2023 خلال منتصف التعاملات

كواليس أزمة الولايات المتحدة وإسبانيا.. تحالف البحر الأحمر ضد الحوثيين يثير الجدل

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة

الاستعلام عن حالة طلب الإسكان الاجتماعي.. وشروط التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

غزة فى الإعلام الغربى

د هند جاد

هى.. والحقوق المُعلقة

د.أحمد الخميسى

لغة يحيى حقى فى يوم اللغة

وائل لطفي

لم نكسب شيئًا

ماجد حبته

مطالبة بطيئة بخطوات عاجلة!

خالد حريب

"ود مدنى" فى السودان.. فخ آخر للموت

محمد عبد العزيز

مصر تغنى.. وستظل

علي سعدة

الفساد

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

قبل انتهاء الحرب.. هل دمرت إسرائيل قدرات حماس فى شمال غزة؟

قيادى بجيش الاحتلال: إسرائيل دولة ضعيفة.. ويجب التعاون مع حماس بشأن المحتجزين

يديعوت أحرونوت: خسائر إسرائيل أمام حماس فادحة