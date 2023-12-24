لقاءات توعوية ضمن أنشطة مكثفة تشهدها قصور الثقافة بالوادي الجديد

نظَّم فرع ثقافة الوادي الجديد، عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية التوعوية لروّاد مواقعه التابعة، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وذكرت مديرية الثقافة - في بيانٍ اليوم الأحد - أن قصر ثقافة الخارجة عقد حلقة بحثية بعنوان "التفكك الأسري وأثره على المجتمع"، تناولت تعريف التفكك الأسري الذي يؤدي إلى انهيار الوحدة الأسرية وخلل بناء الأدوار الاجتماعية، ويترك كثيرًا من الآثار السلبية على الفرد والعائلة، كما أن التفكك يؤدي بالأسرة إلى أن تصبح بيئة خصبة للنزاع وسوء سلوك وإهمال المراهقين.

بينما أكدت صفاء عبدالحفيظ، أنه يؤثر على الصحة النفسية والعقلية للأطفال ويصل بهم الأمر إلى العزلة مشيرة لضرورة التوعية المكثفة بمواجهة هذه القضية لدعم الترابط المجتمعي.

وعقدت أمسية شعرية لنادى أدب الخارجة، بالإضافة إلى عرض للفرقة القومية للفنون الشعبية، كما عقدت أيضا محاضرة دينية عن الأشهر الحرم، تحدث خلالها الشيخ محمد ناصر من أوقاف الوادى الجديد عن الأشهر الحرم وعددها ولماذا سميت بذلك، مبينا أنها أشهر حرم فيها القتال ويجب الإكثار فيها من الصدقات والأعمال الخيرية والبعد عن المعاصي والذنوب.

كما تم تنظيم محاضرة علمية عن "الاضطرابات ثنائية القطب عند الأطفال المراهقين"، وتحدث خلالها علاء ضاحي مدير مدرسة التربية الفكرية عن تعريف الاضطراب ثنائي القطب، موضحًا أنه يحدث في فترة الإثارة الشديدة بالتناوب مع الاكتئاب والإحباط وقد ينتقل خلاله الاطفال بسرعة من كونهم فى حالة إثارة وفرح ونشاط إلى حالة اكتئاب وانسحاب وكسل وغضب.

جاءت الفعاليات ضمن برامج إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد، حيث شهدت أيضا ببيت ثقافة القصر لقاء ضمن برنامج دوار العمدة فى مجال ثقافة القرية بعنوان "المخدرات وتأثيرها على المجتمع" وتحدث خلاله المحاضر عادل محمود عن خطر المخدرات وكيف يهدد حياة الفرد والمجتمع ويصل الأمر إلى ظهور المشكلات الاجتماعية والاقتصادية المتعددة، إلى جانب ذلك أقيمت أمسية شعرية لشعراء بيت ثقافة القصر، بالإضافة إلى ورشة فنون تشكيلية للأطفال عن خطر الإدمان.



وضمن الاحتفالات المستمرة باليوم العالمي لذوي الإعاقة، عقدت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة محاضرة ثقافية بعنوان "تحديات ذوي الهمم"، تم التأكيد خلالها على أهمية دمج ذوي القدرات الخاصة في المجتمع، فضلا عن الاهتمام الكبير الذي توليه مؤسسات الدولة لهم إيمانا بحقوقهم وقدراتهم.

وشهدت عدة مواقع أخرى بالفرع عددًا من الفعاليات المتنوعة ومنها مكتبة الطفل والشباب بباريس، وبيت ثقافة الراشدة، وقصر ثقافة الطفل بالخارجة وبيت ثقافة صنعاء وبيت ثقافة بولاق والمنيرة والجديدة والمعصرة وموط، تنوعت بين ورش الحكي والرسم والتلوين بمناسبة العام الجديد وفقرات مواهب وأمسيات شعرية ولقاءات أدبية وعروض فنية لفرقة التلقائيين.