أحمد داود يستأنف تصوير فيلم "الهوى سلطان"

استأنف النجم أحمد داود تصوير فيلمه “الهوى سلطان” ويشارك في بطولته النجمة منة شلبي بعد انتهائه من تصوير حلقات مسلسل “زينهم” الذي حاز على ردود أفعال إيجابية من الجمهور وتصدر المركز الأول في مشاهدات منصة Watch it منذ بداية عرض حلقاته.

ويعتبر فيلم “الهوى سلطان” هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع داود ومنه بعد تعاونهما في فيلم "الماء والخضرة والوجه الحسن".

يأتي ذلك بعد تصدر فيلمه يوم ١٣ شباك التذاكر طوال فترة عرضه في السينمات ليحصد إيرادات تقترب من ٣٥ مليون جنية مصري.



أبطال فيلم الهوى سلطان



فيلم الهوى سلطان يشارك في بطولته منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، من تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج شركة Sea-Cinema لـ أحمد فهمي وهاني نجيب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويجسد أحمد داود خلاله شخصية مهندس ويعيش قصة حب مع منة شلبي، كما يعرض لأحمد داود الآن مسلسل زينهم من إخراج يحي إسماعيل وتأليف محمد سليمان عبد الملك وإنتاج شركة أورما استديوز للمنتج تامر مرتضى، وبطولة أحمد داود، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف.

"زينهم”

وتدور أحداث مسلسل “زينهم” حول عالم الطب الشرعي وثلاجات حفظ الموتى في المستشفيات، ويجسد أحمد داوود فيه شخصية طبيب شرعي يتولى إدارة مشرحة، وتتوالى الأحداث في إطار من الإثارة والغموض.

كما يتناول العمل قصص مرعبة في اطار تشويقي كوميدي، ويرصد حالة الحب غير المرتبة والغير منضبطة التي يقع فيها بطلي العمل فيقع كريم قاسم في حب انجي ابو السعود ويقع داوود في حب سلمى أبو ضيف.

ومازالت قناة ON تعرض حلقات من برنامج الكونتينر لأحمد داود كل يوم الخميس والجمعة الساعة ٦ مساء وتستعرض الحلقات الثورة الصناعية التي أحدثتها مصر في الخمس سنوات الماضية، ويزور مصانع مصر في مختلف المحافظات ليرصد تطور صناعات النسيج، الصناعات الدوائية، الصناعات الغذائية، صناعة الآلومنيوم وغيرها