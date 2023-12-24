‏الهلال الأحمر الفلسطينى: استلام 70 شاحنة مساعدات جديدة من مصر (صور)

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، عن استلام 70 شاحنة مساعدات جديدة من الهلال الأحمر المصري، عبر معبر رفح الحدودي.

وذكرت الجمعية في بيانٍ اليوم الأحد: "استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني بالأمس، 70 شاحنة من الهلال الأحمر المصري عبر معبر رفح، محملة بالمساعدات الإنسانية".

ونشرت الجمعية صورًا للشاحنات التي تحتوي على طعام وماء ومساعدات إغاثية ومستلزمات طبية.

جهود مصر لدعم أهالي غزة

وتبذل مصر جهودًا كبيرة لإغاثة الأشقاء في قطاع غزة، كما تبذل جهودًا دبلوماسية أخرى لوقف نهائي للعدوان على الشعب الفلسطيني وإحياء عملية السلام من خلال حل الدولتين على حدود 1967، والاعتراف بالدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مناسبات عِدة، كان أبرزها مؤتمر القاهرة للسلام، والقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عُقدت في الرياض، وخرجت بعددٍ من القرارات، كان أهمها كسر الحصار المفروض على غزة، وإدخال المساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني يستلمون المساعدات القادمة من مصر

متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني يستلمون المساعدات القادمة من مصر

متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني يستلمون المساعدات القادمة من مصر

متطوعو الهلال الأحمر الفلسطيني يستلمون المساعدات القادمة من مصر