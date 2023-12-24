الأحد 24 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

9 سفن بضائع عامة ومتنوعة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط، بيانًا إعلاميًا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 9 سفن، بينما غادر عدد 9 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

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حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

 حركة الصادر من البضائع العامة 

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 19916 طنًا تشمل: 479 طن أسمنت معبأ، و6109 أطنان يوريا، و12830 طن ملح صب، و448 طن ملح معبأ، و50 طن رمل.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26756 طنًا تشمل: 5228 طن قمح، و7672 طن خردة، و5957 طن حديد، و4183 طن ذرة، و3716 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 536 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 299 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1413 حاوية مكافئة.

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حركة تداول السفن والحاويات فى ميناء دمياط خلال 24 ساعة

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 139452 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 306068 طنًا.

كما غادر عدد 4 قطارات بحمولة إجمالية 5074 طن قمح متجهة إلى صوامع كفرالشيخ وكوم أبوراضي وشبرا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 1825 شاحنة.

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